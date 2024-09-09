Столичные врачи начали использовать нейросеть для выявления смещения позвонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выявление и оценка смещения позвонков проводится на рентгенограммах с помощью сервиса с ИИ. Всего же нейросети в лучевой диагностике находят на исследованиях признаки уже 38 патологий. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает официальный портал мэра и правительства столицы.

Новый сервис помогает врачам быстрее и точнее диагностировать смещение позвонков, что позволяет начать лечение раньше и избежать осложнений.

"Смещение тел позвонков – одна из возможных причин болей в спине и пояснице, которая может существенно снижать качество жизни москвичей. Важно вовремя и точно диагностировать это состояние, чтобы избежать осложнений и назначить правильное лечение", – рассказала заммэра.

Сервис на основе искусственного интеллекта позволяет врачам не пропустить смещение позвонков при описании рентгенограмм позвоночника. Он автоматически проводит необходимые измерения, что ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше.

Уточняется, что использование сервисов искусственного интеллекта не только повышает точность диагностики, но и позволяет врачам сосредоточиться на более сложных и уникальных клинических случаях, предоставляя пациентам максимально качественную и своевременную помощь.

Кроме того, специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы следят за качеством работы алгоритмов. К работе с реальными исследованиями допускаются только сервисы, которые успешно прошли все тестирования, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Специалисты ведут мониторинг технологических и клинических показателей работы сервисов, оценивают точность алгоритмов и анализируют выявленные расхождения между заключением сервиса и врача. Эта аналитика и обратная связь от ученых и врачей-рентгенологов предоставляется разработчикам, которые используют эту информацию для дообучения и усовершенствования своих моделей.

Между тем в Москве создают одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей. К этой сети подключили более 1,7 тысячи единиц оборудования. Как сообщил Сергей Собянин, объединение медицинской техники в единую систему позволит повысить качество и скорость диагностики, а также поспособствует внедрению ИИ во врачебную практику.