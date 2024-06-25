Московские ученые разработали первый в стране фантом для МРТ плода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские ученые разработали первый в стране фантом для настройки технологии МРТ при сканировании беременных женщин, который позволит сократить время проведения исследования, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фантомы – это изделия, имитирующие органы, ткани и части тела человека, необходимые для отработки различных медицинских процессов.

Вице-мэр отметила, что в Москве МРТ для диагностики аномалий развития плода используется не часто из-за сложности при настройке протоколов сканирования.

"Согласно статистике, потребность в данном методе существует, так как в некоторых случаях именно МРТ может дать наиболее важные сведения не только для ведения беременности, но и для возможного планирования различных внутриутробных хирургических вмешательств", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства столицы.

При этом при настройке врачи обращаются за помощью беременных пациенток – добровольцев. Хоть процедура полностью безопасна для матери и ребенка, женщине приходится долгое время находиться в сканере не в самом удобном положении. Помимо этого, спонтанные движения плода и дыхание матери вызывают помехи на полученных изображениях и значительно снижают информативность исследования.

Как отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Юрий Васильев, ученые подобрали материалы, интенсивность сигнала которых идентична внутренним органам плода. В их основу вошли гелевые составы.

"Таким образом, мы получили имитацию мозга, мышечной ткани, легких, печени, желудка и мочевого пузыря плода. Затем с помощью объемной печати мы создали корпус, повторяющий анатомию матки и плода на 21-й неделе беременности, и заполнили его указанными составами", – пояснил Васильев.

Он добавил, что в дальнейшем ученые планируют добавить в разработку возможность двигательной активности, так как во время исследования плод не всегда находится в неподвижном состоянии.

Сергей Собянин сообщал, что искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве. По его словам, в результате этого все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов.

Кроме того, внедрен "умный" проактивный подход, в рамках которого ИИ будет анализировать медкарты пациентов и выявлять риски возникновения заболеваний, "подсвечивая" их медикам.