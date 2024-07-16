Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве создается одна из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей, к которой подключили уже более 1,7 тысячи единиц оборудования. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди подключенных устройств – 98% всех столичных КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и другой медицинской техники.

Благодаря сети снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, где их сразу видят врачи-рентгенологи, подчеркнул мэр города. При этом для пациентов изображение и описание исследований загружаются в электронную медицинскую карту.

По словам Собянина, единый контур здравоохранения не только повышает качество и скорость диагностики, но также способствует внедрению в практику столичных врачей современных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, ЕМИАС также позволяет горожанам записаться к врачам, посмотреть назначения и рецепты, прививки, результаты исследований и анализов в режиме онлайн, как ранее рассказал мэр. Следующим этапом цифровизации он назвал переход к безбумажному формату работы. Сейчас в "цифре" работают московские поликлиники, скорая помощь и 17 больниц.

По его словам, в ближайшие шесть месяцев "цифровых стационаров" будет более 30. К ЕМИАС постепенно подключаются и федеральные клиники, где ежегодно тысячи москвичей получают медпомощь.