Собянин: уже 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Уже 17 столичных стационаров и скорая помощь полностью работают в цифровой среде. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в июне на работу по принципу цифровой клиники перешли МКНЦ имени Логинова и ГКБ № 52. В медучреждениях автоматизированы все сквозные процессы оказания медпомощи – от поступления в стационар до выписки. Медицинская документация также переведена в электронный формат, рассказал Собянин.

Градоначальник отметил, что изменения последних лет в области цифровизации столичного здравоохранения глобальны. Так, в начале 2024 года все лаборатории онкологических клиник стали цифровыми и работают в единой информационной среде, что позволяет быстрее ставить диагноз и проводить консилиумы врачей разных медучреждений в режиме реального времени.

Кроме того, продолжил мэр, столица первой в мире открыла пациентам доступ к данным обо всех этапах диагностики и лечения. Москвичи могут найти информацию в электронной медкарте в разделе "Госпитализации".

Ранее сообщалось о повышении надбавки для обладателей почетного статуса "Московский врач". Отныне она составляет 30 тысяч рублей. Также в этом году число специальностей для получения статуса увеличилось с 29 до 48. Всего с 2017 года его получили более 1,7 тысячи врачей.

