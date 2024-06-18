Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса "Московский врач"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Надбавка для обладателей почетного статуса "Московский врач" увеличилась в два раза – до 30 тысяч рублей. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что также в этом году выросло число специальностей для получения статуса – с 29 до 48. Для подачи заявки на прохождение оценочных процедур нужно заполнить форму на сайте кадрового центра Депздрава. Более того, отныне нет необходимости самостоятельно оформлять портфолио специалиста, поскольку все данные загружаются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), объяснил Собянин.

Статус "Московский врач" – это уникальный для страны проект, повышающий престиж медиков, уточнил градоначальник. По его словам, прохождение оценочных процедур для получения статуса добровольное и бесплатное. С 2017 года его получили свыше 1,7 тысячи медиков.

Ранее сообщалось, что в столичных поликлиниках открыли 220 комнат психологической разгрузки для персонала. Еще планируется создать 180 таких помещений, сказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в комнатах психологической разгрузки медработники могут воспользоваться массажным креслом, посмотреть телевизор, выпить кофе и послушать музыку.

