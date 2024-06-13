В поликлиниках Москвы открыли 220 комнат психологической разгрузки для медперсонала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В московских поликлиниках открыли 220 комнат психологической разгрузки для персонала, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, зоны отдыха обустраивают в медучреждениях после капитального ремонта. Планируется создать еще 180 таких комнат, добавила она.

"Для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса мы внедряем спецкомнаты психологической разгрузки в каждой поликлинике. Эти островки спокойствия дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом", – объяснила Ракова.

Заммэра обратила внимание, что столичный регион стал первым по созданию комнат психологической разгрузки. В них работники поликлиник могут воспользоваться массажным креслом, посмотреть телевизор, выпить кофе и послушать музыку. Вход в зону отдыха доступен всегда.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году больницы и поликлиники столицы начали использовать более 200 единиц новейшей медицинской техники. Он уточнил, что в московских медучреждениях стали задействовать компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также цифровые маммографы и ангиографы.

