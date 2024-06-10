Объемы медпомощи в Москве увеличат по 14 направлениям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве объемы специализированной медицинской помощи будут увеличены по 14 направлениям на 11 миллиардов рублей, заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом она высказалась в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Спецпроекты в медицине представляют собой плановую помощь по определенным нозологиям. Это известные офтальмологические заболевания, как катаракта, глаукомы. На сегодняшний день достаточно несложная хирургическая операция позволяет полностью восстановить жизнь человеку. Это замена тазобедренного, коленного сустава, который также полностью восстанавливает подвижность человека, продлевая ему возможность активно двигаться, жить полноценной жизнью", – рассказала заместитель мэра столицы.

К настоящему моменту подобные спецпроекты были сформированы в 14 медицинских профилях, подчеркнула Ракова. Она также уточнила, что шесть из них коснутся оказания помощи детям. К ним относятся травматология, ортопедия, офтальмология, урология, а также сердечно-сосудистая хирургия и нейрохирургия.

Заммэра обратила внимание, что в целях реализации этих проектов Москва намерена дополнительно выделить 11 миллиардов рублей. Ракова также выразила надежду, что дополнительно воспользоваться данной помощью смогут более 60 тысяч жителей столицы.

Ранее Собянин рассказал, что в этом году больницы и поликлиники столицы начали использовать более 200 единиц новейшей медицинской техники. Он уточнил, что в московских медучреждениях стали задействовать компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также цифровые маммографы и ангиографы.

