Около 20 центров женского здоровья будут работать в Москве к концу 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До конца 2024 года в столичном регионе откроют два центра женского здоровья (ЦЖЗ), а к концу следующего – 20 таких центров. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме, передает Агентство "Москва".

Она напомнила, что в декабре 2023 года был открыт первый в Москве центр женского здоровья. По ее словам, это позволило внедрить новые стандарты акушерско-гинекологической помощи с современным оборудованием и цифровыми сервисами.

"На сегодняшний день мы уже подобрали 20 помещений под будущие центры, 15 из них сейчас находятся в ремонте", – уточнила она.

Ракова подчеркнула, что новые центры помогут перевести на иной уровень помощь женщинам. Центры будут входить в сеть крупных многопрофильных больниц, где оказывают также гинекологическую помощь. При этом она добавила, что построят их рядом с роддомами.

Также заммэра Москвы поделилась планами на разработку специальной программы по поддержке женщин, которые хотят родить ребенка. По ее словам, в этот проект войдут следующие меры: проведение анализов и обследований, направленных на оценку репродуктивных возможностей женщин и их фертильного статуса. Услуги будут бесплатными, уточнила Ракова.

Кроме того, в программу включено использование новейших технологий: например, генетическое тестирование или заморозка яйцеклеток вместе с ЭКО.

Ранее Ракова заявляла, что центр женского здоровья в перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой начал прием по новому стандарту. Этот центр стал первым в своем роде.

Пациенток будут принимать врачи разных специальностей. Они смогут выявлять разные заболевания, в том числе патологии шейки матки, доброкачественные образования молочных желез и другие, на ранних стадиях. Там же женщин подготовят к беременности и родам, а также организуют для них занятия в школе будущих родителей.

