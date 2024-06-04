Детско-взрослую поликлинику на 560 посещений возведут в Щербинке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пятиэтажное здание детско-взрослой поликлиники, рассчитанное на 560 посещений в смену, возведут в деревне Остафьево в Щербинке. Медучреждение будет построено за счет инвестора. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, поликлиника включит в себя пост скорой помощи на два машино-места, зоны реабилитации и вакцинопрофилактики, а также дневной стационар и отделения помощи на дому.

"Учреждение передадут в государственную систему здравоохранения города Москвы", – цитируют Щербакова на портале mos.ru.

В детском блоке будут обустроены кабинеты участковых педиатров и других врачей-специалистов, зоны приема биоматериалов на анализы и вакцинопрофилактики. Помимо этого, специалисты построят отделения функциональной и лучевой диагностики, а также реабилитации.

В свою очередь, во взрослом блоке появится зоны дежурного врача, приема биоматериалов на анализы и терапевтическое отделение. Его оснастят кабинетами врачей общей практики, врачей-специалистов и профилактики, а также аналогичными, как и в детском блоке, отделениями функциональной и лучевой диагностики.

Кроме того, для удобства посетителей в учреждении установят лифты и зоны комфортного ожидания. При этом здание будет доступно для маломобильных групп населения, а территорию рядом с ним благоустроят.

Ранее Щербаков рассказал о подстанции скорой помощи, которая появится в столичном районе Царицыно. По его словам, объект возведут по адресу Пролетарский проспект, владение 24. Всего на подстанции будет шесть выездных бригад медиков: четыре общепрофильные, одна специализированная педиатрическая, одна специализированная выездная бригада анестезиологии и реанимации.