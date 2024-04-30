30 апреля, 10:11Город
Подстанция скорой помощи появится в районе Царицыно
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Подстанцию скорой помощи планируют построить в столичном районе Царицыно. Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал подробнее о проекте.
По его словам, необходимая документация уже прошла процедуру согласования. Как уточнил Щербаков, объект возведут по адресу: Пролетарский проспект, владение 24.
"Это будет здание переменной этажности в один–три этажа. Там появятся складские и административно-бытовые помещения, а также автостоянка с пунктом мойки", – добавил он.
Всего на подстанции будет шесть выездных бригад медиков:
- четыре общепрофильные;
- одна специализированная педиатрическая;
- одна специализированная выездная бригада анестезиологии и реанимации.
Щербаков также отметил, что прилегающую к зданию территорию планируют озеленить и благоустроить. Здесь оборудуют парковочные места и зоны отдыха.
Ранее глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал о планах по строительству детско-взрослой поликлиники в районе Некрасовка. По его словам, она будет рассчитана на 750 посещений в смену.
В медучреждении установят аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, специальное офтальмологическое оборудование и ЛОР-установки. В отделении стоматологии будут профессиональные аппараты, благодаря которым врачи смогут обслуживать пациентов разного возраста.
Мэр Москвы: второй этап обновления поликлиник завершится до конца 2025 года