Подстанция скорой помощи появится в районе Царицыно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подстанцию скорой помощи планируют построить в столичном районе Царицыно. Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал подробнее о проекте.

По его словам, необходимая документация уже прошла процедуру согласования. Как уточнил Щербаков, объект возведут по адресу: Пролетарский проспект, владение 24.

"Это будет здание переменной этажности в один–три этажа. Там появятся складские и административно-бытовые помещения, а также автостоянка с пунктом мойки", – добавил он.

Всего на подстанции будет шесть выездных бригад медиков:

четыре общепрофильные;

одна специализированная педиатрическая;

одна специализированная выездная бригада анестезиологии и реанимации.

Щербаков также отметил, что прилегающую к зданию территорию планируют озеленить и благоустроить. Здесь оборудуют парковочные места и зоны отдыха.

Ранее глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал о планах по строительству детско-взрослой поликлиники в районе Некрасовка. По его словам, она будет рассчитана на 750 посещений в смену.

В медучреждении установят аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, специальное офтальмологическое оборудование и ЛОР-установки. В отделении стоматологии будут профессиональные аппараты, благодаря которым врачи смогут обслуживать пациентов разного возраста.

