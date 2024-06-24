Собянин: электронная медкарта в школах позволяет экономить время москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве медкарты для образовательных учреждений уже три года оформляются в электронном виде. Как отметил Сергей Собянин, это позволяет жителям столицы тратить меньше времени.

На портале мэра и правительства Москвы напомнили, что документ нужен детям, которые идут в первый класс школы или детский сад. Перед началом учебного года им необходимо пройти медицинские осмотры, сдать анализы и сделать плановые прививки.

"Раньше родителям приходилось после оформления медкарты относить ее из поликлиники в образовательное учреждение. Теперь медкарта создается врачом в поликлинике в электронном формате", – отметил мэр.

Собянин объяснил, что далее в нее автоматически загружаются сведения из ЕМИАС, а затем доступ к карте могут получить в образовательных учреждениях. Мэр также подчеркнул, что данные обновляются в режиме онлайн. Кроме того, родителям не нужно самим передавать медкарту при переходе ребенка в другую школу, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что самым востребованным сервисом цифровой экосистемы столицы среди мужчин стала электронная медкарта по итогам прошлого года. Свыше 1,2 миллиона мужчин заходили в свои медкарты и медкарты детей, также более 365 тысяч человек воспользовались услугой записи на прием к врачу.

