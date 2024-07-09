Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

"Цифра" ощутимо повышает качество диагностики и лечения людей. О результатах внедрения цифрового здравоохранения в Москве рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По словам градоначальника, замена аналогового оборудования на цифровое позволила создать единый цифровой контур столичного здравоохранения. Через ЕМИАС горожане могут записаться к врачам, посмотреть назначения и рецепты, прививки, результаты исследований и анализов в режиме онлайн, указал мэр.

Следующим этапом цифровизации он назвал переход к безбумажному формату работы. Сейчас в "цифре" работают московские поликлиники, скорая помощь и 17 больниц. По его словам, в ближайшие шесть месяцев "цифровых стационаров" будет более 30. К ЕМИАС постепенно подключаются и федеральные клиники, где ежегодно тысячи москвичей получают медпомощь.

Вместе с этим, продолжил Собянин, развивается много цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, которые становятся помощниками столичных врачей. В их числе – флагманский проект "Компьютерное зрение". Более 50 сервисов автоматизированной расшифровки лучевых снимков могут обнаружить признаки 37 различных болезней, включая онкологию, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие. Сейчас ИИ-сервисы обработали свыше 12 миллионов снимков, а точность диагностики достигает 95%, уточнил градоначальник.

С мая этого года ИИ-сервисы также самостоятельно анализируют флюорографии и рентгеновские снимки органов грудной клетки в поликлиниках. Если на снимке не найдено признаков патологии, результаты автоматически включаются в электронную медкарту. Сначала заключения ИИ перепроверяют медики, но потом получится перевести работы и в автономный режим. В случае подозрения на наличие проблем, к интерпретации снимков подключаются специалисты, объяснил Собянин.

Мэр напомнил, что с 2022 года умные алгоритмы применяются для автоматической расшифровки ЭКГ. Поле получения заключения врач может согласиться с ним или внести свои правки. Это, с его слов, значительно сокращает время поставки диагноза буквально до нескольких минут.

Кроме того, во всех взрослых поликлиниках Москвы действует система поддержки принятия врачебных решений. На основе информации о пациенте сервис рекомендует специалисту три наиболее вероятных предварительных диагноза. После выбора врачом более вероятного варианта система предлагает пакет необходимых исследований и консультаций, пишет Собянин. При постановке заключительного диагноза ИИ проверяет актуальные жалобы на здоровье, протоколы осмотров, результаты анализов и исследований за последние два года. Однако окончательное решение принимает специалист.

Более того, в стационары внедрили систему "Триаж", помогающую врачам приемных отделений распределять пациентов в красную, желтую или зеленую зону в зависимости от тяжести их состояния и срочности оказания помощи.

Также в мае, указал Собянин, в приемных отделениях внедрили систему цифрового управления – дашборд. Специальная программа автоматически систематизирует необходимую информацию и регулярно обновляется в режиме онлайн. Главврачу и заведующим теперь легче контролировать соблюдение требований нового стандарта экстренной помощи.

Во всех цифровых клиниках внедрен сервис "Цифровая реанимация", который позволил перевести в электронный вид карту интенсивной терапии – основного меддокумента контроля в отделении реанимации и интенсивной терапии. Он показывает результаты наблюдения за состоянием пациента.

Помимо этого, лаборатории столичных онкологических клиник объединены в единый цифровой контур. Цифровые изображения заменили стекла с биоматериалом, благодаря чему время на диагностику онкологии сократилось на 20%, а точность – возросла.

Однако цифровые помощники помогают не только медикам, но и пациентам. Так, цифровые справки о болезни формируются в ЕМИАС и доступны онлайн лечащим врачам и медработникам образовательных учреждений в системе "ЕМИАС. Школа". Там же оформляется и детская медкарта для образовательных учреждений.

Работающие люди также могут больше не ходить в поликлинику для закрытия больничного листа. Если жалоб на самочувствие нет, электронный листок нетрудоспособности закроется дистанционно и направится работодателю.

Кроме того, в пилотном режиме сейчас запущен новый смс-сервис, помогающий жителям узнать о самочувствии члена семьи, который находится в реанимации. Данные будут включать ключевые показатели: давление, сатурация, температура, пульс и дыхание.

В заключение Собянин подчеркнул, что за 10 с небольшим лет "цифра" стала неотъемлемой частью московской медицины. Каждый сервис, внедренный в городских больницах и поликлиниках, – это вклад в улучшение качества лечения горожан.

Ранее градоначальник вручил награды московским врачам и медсестрам. Медалей и почетных званий удостоились более 40 специалистов. Среди награжденных присутствовали сотрудники крупнейших городских стационаров, флагманских центров, детских клиник, а также НИИ Склифосовского и многопрофильного центра "Коммунарка". Врачи получили медали Луки Крымского.