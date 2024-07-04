Устройство кровли нового корпуса больницы святого Владимира выполнено на треть

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Новый многопрофильный корпус детской больницы святого Владимира строится в Сокольниках в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строители уже на треть выполнили устройство кровли здания. Сам комплекс детской больницы готов больше чем наполовину. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Здание состоит из шести надземных и двух подземных этажей общей площадью 56 тысяч квадратных метров. На его крыше разместится вертолетная площадка, которая позволит принимать экстренных пациентов.

В корпусе появятся 15 операционных. Девять из них будут общехирургического профиля, одна гибридная ангиографическая, две малые, а также три малые, которые расположат в блоке стационара кратковременного пребывания.

Учреждение оснастят специальной мебелью и инструментами. Также в здании оборудуют 20 отделений стационара, центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Здесь разместятся 570 коек, что позволит увеличить мощность больницы, в том числе за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Также в новом корпусе установят 10 единиц тяжелой медицинской техники: два МРТ и два КТ-аппарата, пять стационарных рентгенодиагностических комплексов, оборудование для ангиографической операционной.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство нового многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира планируется завершить в 2025 году. По словам мэра, в Москве активно модернизируют стационарное звено клиник.

Так, корпус ДГКБ святого Владимира является одним из ключевых объектов в области детского здравоохранения. В здании будут предоставлять все виды лечения – от диагностики до хирургии. Собянин добавил, что основные строительные работы объекта подходят к концу. Сейчас ведется монтаж инженерной коммуникации, начинается этап отделочных работ.

