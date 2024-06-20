Собянин: новый комплекс больницы имени святого Владимира будет достроен в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство нового многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра нового корпуса медучреждения на улице Рубцовско-Дворцовой.

По словам мэра, в Москве активно модернизируют стационарное звено клиник. Так, корпус ДГКБ святого Владимира является одним из ключевых объектов в области детского здравоохранения. В здании будут предоставлять все виды лечения – от диагностики до хирургии.

Собянин добавил, что основные строительные работы объекта подходят к концу. Сейчас ведется монтаж инженерной коммуникации, начинается этап отделочных работ. Строительная готовность корпуса составляет 54%.

В свою очередь, главный врач больницы святого Владимира Сергей Заварохин высоко оценил уровень возводимого здания. Он уточнил, что корпус соответствует всем современным медицинским требованиям и технологиям.

"Работа идет быстро. Строители прислушиваются к нашему мнению. Клиника современная, с самыми удобными помещениями, палатами", – прокомментировал Заварохин.

Генеральный директор компании-подрядчика АНО "Развитие социальной инфраструктуры" Юрий Кондуров доложил Собянину, что строительство ведется в соответствии с графиком. В начале 2025 года уже начнутся последние отделочные работы, подчеркнул он.

Шестиэтажный больничный комплекс с двумя подземными этажами возводится с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

Одна из особенностей здания – три стеклянных атриума в центральной части. Высота каждого составит более 30 метров, а общая площадь превысит 3,4 тысячи квадратных метров. Со второго по шестой этаж установят витражное остекление с выходом в зоны атриумов. Кроме того, на этажах предусмотрены открытые переходы с видом на центральный вестибюль больницы.

Внутреннюю планировку комплекса выполнят с учетом современных требований медицинской логистики. На крыше разместят вертолетную площадку для приема экстренных пациентов.

В новом здании развернут 570 коек и 15 современных операционных. Здесь будут работать свыше тысячи медицинских сотрудников и других специалистов. В корпус переведут более 20 отделений стационара, включая ведущие подразделения больницы. Среди них – отделения торакальной, челюстно-лицевой и сосудистой хирургии, нейрохирургии. Также в новом корпусе откроется отделение трансфузиологии и разместится уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в новом корпусе ДГКБ святого Владимира завершили работы по закрытию теплого контура здания. Объект строится в Сокольниках в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. В новом корпусе установят два МРТ- и два КТ-аппарата, а также пять стационарных рентгенодиагностических комплексов, заключил Загрутдинов.

