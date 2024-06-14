Работы по закрытию теплого контура завершены в новом корпусе больницы святого Владимира

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В новом многопрофильном корпусе детской больницы святого Владимира, который строится в Сокольниках, были завершены работы по закрытию теплого контура здания. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Руководитель ведомства отметил, что новый корпус медучреждения для детей возводится на востоке Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Он также подчеркнул, что этот объект здравоохранения после завершения строительства станет одним из главных экспертных центров по лечению детей.

Загрутдинов уточнил, что к настоящему моменту строители приступили к монтажу лифтового оборудования. В общей сложности в корпусе будет установлен 31 лифт. Это позволит обеспечить комфортное передвижение по зданию как для посетителей, так и для сотрудников больницы. Кроме того, в настоящее время на завершающем этапе находится монтаж фасадов и архитектурных элементов, дизайн которых подразумевает большую работу по остеклению.

"В активной фазе проходят работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций: индивидуального теплового пункта, отопления, вентиляции и холодоснабжения, электроснабжения, слаботочных систем. Объект готов более чем наполовину, завершить строительство планируется в 2025 году", – добавил глава Депстроя.

Общая площадь корпуса, который состоит из шести надземных и двух подземных этажей, будет равна почти 56 тысячам квадратных метров. В ходе строительства здания применяются энергоэффективные материалы и технологии. Кроме того, инновационные решения принимаются в ходе создания светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

Новое здание детской больницы будет оборудовано современными медицинскими технологиями. В корпусе планируется разместить 570 коек, что позволит увеличить мощность больницы. Этому также будет способствовать внедрение технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Кроме того, на кровле здания будет создана вертолетная площадка, что даст сотрудникам больницы возможность принимать экстренных пациентов.

Также в новом корпусе больницы создадут 15 современных операционных. При этом девять из них будут относиться к общехирургическому профилю, одна станет гибридной ангиографической. Еще пять будут малыми, но три из них расположат в блоке стационара кратковременного пребывания. В здании планируется открыть 20 отделений стационара, центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

В новом корпусе будет установлено 10 единиц тяжелой медицинской техники: два МРТ- и два КТ-аппарата, а также пять стационарных рентгенодиагностических комплексов и все оборудование, необходимое для ангиографической операционной. Объект также оснастят специальной мебелью и инструментами.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в поликлиниках Москвы открыли 220 комнат психологической разгрузки для персонала. Она отметила, что зоны отдыха обустраивают в медучреждениях после проведения капитального ремонта. Власти города намерены создать еще 180 таких комнат.