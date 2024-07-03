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03 июля, 12:30

Общество

В Москве появился новый вид звуковой терапии для реабилитации детей с инвалидностью

В Москве появился новый вид звуковой терапии для реабилитации детей с инвалидностью

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Новый вид звуковой терапии (биоакустическую коррекцию) начали применять в Москве для реабилитации детей с инвалидностью. Сейчас его тестируют в Центре комплексной реабилитации "Бутово". Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, терапия заключается в том, что в режиме реального времени электроэнцефалограмма мозга ребенка преобразуется в звуки, и тот через наушники может слушать музыку своего мозга. Такая методика помогает восстановить утраченные функции и скорректировать поведенческие нарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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