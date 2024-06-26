Центр госуслуг "Мои документы" в переулке Сивцев Вражек кардинально изменят

Центр госуслуг "Мои документы" в переулке Сивцев Вражек капитально отремонтируют. Специалисты сделают коридоры шире и увеличат количество кабинетов, в том числе обустроят комнату для неторжественной регистрации брака.

Основной зал МФЦ будет находиться на возвышении, чтобы родителям с колясками и инвалидам было проще подняться на высоту более метра. Для этого на лестнице сделают пандус, а рядом установят специальный подъемник.

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