Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 23:55

Город

Центр госуслуг "Мои документы" в переулке Сивцев Вражек кардинально изменят

Центр госуслуг "Мои документы" в переулке Сивцев Вражек кардинально изменят

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Центр госуслуг "Мои документы" в переулке Сивцев Вражек капитально отремонтируют. Специалисты сделают коридоры шире и увеличат количество кабинетов, в том числе обустроят комнату для неторжественной регистрации брака.

Основной зал МФЦ будет находиться на возвышении, чтобы родителям с колясками и инвалидам было проще подняться на высоту более метра. Для этого на лестнице сделают пандус, а рядом установят специальный подъемник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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