Молодежь Москвы победила на Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молодые москвичи одержали победу на XXXII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", который проходил с 26 мая по 1 июня в Саратове. Столичную делегацию представили 80 студентов и 19 университетов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что москвичи успешно прошли региональный этап, обойдя соперников на фестивале "Студенческая весна молодежной столицы России", который прошел с 30 марта по 16 мая. Всего в нем приняли участие свыше четырех тысяч столичных студентов.

Председатель московского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова сказала, что москвичи снова доказали, что они одни из лучших среди всех участников фестиваля. Она отметила талант, креатив и энергию ребят, а также поздравила их с победой.

Фестиваль в этом году был приурочен к 90-летию со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина. Всего в "Российской студенческой весне" поучаствовало более 3,5 тысячи человек из более чем 85 российских регионов.

Конкурсная программа прошла с 27 по 30 мая. Москвичи показали 30 номеров в 10 направлениях фестиваля. Региональная программа проходила сразу на двух площадках. Концертные программы показали участники из более 35 регионов страны. Московские студенты продемонстрировали проект с названием "Мечтаю в молодежной столице", за который они получили спецприз жюри.

В театральном направлении лауреатом первой степени в номинации "Художественное слово, проза" стала Ольга Саркисян. Школу актерского мастерства РЭУ имени Г. В. Плеханова объявили лауреатом второй степени в номинации "Театр малых форм, драматический театр".

В инструментальном направлении спецприз в номинации "Струнные инструменты" получил Ержан Масалимов. Лауреатом первой степени в номинации "Струнные инструменты" объявлена Екатерина Жабина, а лауреатом третьей степени в номинации "Клавишные инструменты" – Анастасия Довгань.

Также в направлении "мода" Иван Бутырский и Софья Соловьева стали лауреатами первой и второй степени соответственно в номинации "Концептуальная мода". В танцевальном направлении звание лауреата третьей степени получила Юлиана Степанищенко. Коллектив Bench Players стал лауреатом второй степени за уличный танец, а Софья Родштейн – лауреатом второй степени за народный танец.

В оригинальном жанре коллаборацию КНООПС&М и КПУ объявили лауреатом первой степени в номинации "Оригинальный номер, большие составы". Софья Юрятина получила спецприз в "Оригинальном номере, соло". В номинации "Воздушная гимнастика" Олег Григорьев и Ангелина Столбова стали лауреатами первой степени.

В направлении "медиа" звания лауреата второй степени в номинации "Аудиоподкаст" получили "Радио 22". Даниил Корчагин объявлен лауреатом второй степени в номинации "Фоторепортаж".

Помимо этого, в вокальном направлении Эммануэль Мбахоту получил звание лауреата второй степени в номинации "Авторская песня", Елизавета Шевчук – лауреата первой степени в номинации "Эстрадное пение, отечественная песня". Екатерина Куркова стала лауреатом второй степени в номинации "Эстрадное пение, зарубежная песня", а ансамбль "Степь" – звание лауреата первой степени в номинации "Стилизация народной песни".

Более того, Москва победила в общекомандном зачете и спецноминации "Прорыв года". Гран-при танцевального направления получил коллектив КНООПС&М. Отмечается, что с 11 по 17 июня еще 35 учащихся в столичных колледжах представят столицу на финале "Российской студенческой весны" в Ставрополе.

Ранее сообщалось, что ребята из Москвы взяли свыше 1,3 тысячи призовых мест по результатам Всероссийской олимпиады школьников. В общей сложности в олимпиаде поучаствовало более 470 тысяч человек. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, поздравила столичных школьников с победой.