Московские проекты стали победителями конкурса "Торговля России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объявлены победители ежегодного конкурса "Торговля России", который организует министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В номинации "Лучшая ярмарка" победила межрегиональная ярмарка на Мичуринском проспекте, которая открылась в столице в 2023 году. На ярмарке оборудовано 14 торговых мест, посетителям предлагают купить свежие фермерские продукты – мясо птицы, сухофрукты, овощи и фрукты, молочную продукцию и мед.

Специальный приз конкурса достался рыбному рынку "Москва – на волне", который был открыт при поддержке правительства Москвы в конце 2023 года. Он расположен по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2а. Там представлены торговые ряды с привычными и редкими видами рыбы и морепродуктов, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корт, студия мастер-классов и лаборатория. Рыбный рынок представляет продукцию из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.

Лучшей же торговой улицей России была признана столичная Малая Бронная – на ней открыто 29 магазинов и 37 ресторанов.

В 2024 году конкурс "Торговля России" проводился в седьмой раз. Жюри в этом году получило 2,3 тысячи заявок.

"Сегодня в Москве работает порядка 66 тысяч различных розничных магазинов, несмотря на непростые внешние условия, это число каждый год растет. Торговля в столице активно развивается, и городские власти этому способствуют", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что в столице действуют меры поддержки для разных отраслей предпринимательства, а предприятиям торговли и услуг Москва с помощью грантов и конкурсов помогает возвращать затраты на улучшение внешнего облика.

Ранее Немерюк сообщил, что специализированные торговые точки по продаже ягод открылись в Москве. Он рассказал, что в прошлом году было продано более 2,1 тысячи тонн клубники и земляники. В связи с этим власти города приняли решение расширить ягодный ассортимент и увеличить количество торговых точек с 150 до 250. Теперь, помимо разных сортов клубники, в столице можно купить малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что товары российских производителей составляют более 80% продуктов питания в рационе москвичей. По ее словам, спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб практически полностью удовлетворяют отечественные фермеры и предприятия.