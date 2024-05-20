Торговые точки по продаже ягод начали работать в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специализированные торговые точки по продаже ягод открылись в Москве. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Площадки находятся рядом с жилыми домами и остановками общественного транспорта. Павильоны можно легко узнать благодаря единому оформлению.

Немерюк рассказал, что в прошлом году было продано более 2,1 тысячи тонн клубники и земляники. В связи с этим власти города приняли решение расширить ягодный ассортимент и увеличить количество торговых точек с 150 до 250. Теперь, помимо разных сортов клубники, в столице можно купить малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость.

"Это позволит нам дать большему количеству отечественных товаропроизводителей и фермерских хозяйств возможность поставлять ягоду в столицу, а у жителей, в свою очередь, будет более широкий выбор", – объяснил Немерюк.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг подчеркнул, что в столицу привозят ягоду из южных регионов, а уже по мере ее созревания продукция доставляется и из других мест. Всего их будет около 40, заключил он.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко объяснила, что клубника должна иметь ярко-красный оттенок без зеленых, бледных, белых, черных участков. При этом форма ягоды должна быть крупной, без дефектов и повреждений. Эксперт также посоветовала обращать внимание на упаковку при покупке клубники: контейнер должен быть прозрачным, чтобы было видно все ягоды.

