Первая российская клубника поступила на ярмарки выходного дня в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На московских ярмарках выходного дня в первую неделю мая появилась свежая клубника, покупатели приобрели уже более 15 тонн ягод. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Самая ранняя клубника созревает в Крыму, вслед за ней поспевает кубанская. На вкус такие ягоды нежные и сочные, главными сортами этих регионов являются "земляничный", "азия" и "мальвина". Вскоре на ярмарках выходного дня появится около 15 сортов клубники, среди которых "карамелька", "клери", "флер", "роксана" и "ананас".

В столице работают 56 ярмарок выходного дня, среди которых 29 сезонных и 27 круглогодичных. Торговые площадки ярмарок открыты с пятницы по воскресенье с 09:00 до 21:00.

Ранее садовод Марина Рыкалина посоветовала покупать клубнику в проверенных местах и отдавать предпочтение местному урожаю. Эксперт отметила, что красивый вид ягоды не всегда указывает на хорошее качество плода.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что фрукты, ягоды и зелень до употребления необходимо промывать холодной водой 20–30 минут во избежание отравления. По ее словам, это нужно не только для того, чтобы не допустить отравлений, но еще и избежать заражения гельминтами.