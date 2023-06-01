Садовод рассказала, как правильно выбирать клубнику

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Клубнику лучше всего покупать в проверенных местах, рекомендовала садовод Марина Рыкалина. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт посоветовала дождаться сбора урожая местной ягоды, поскольку в настоящее время вся клубника на прилавках привезена из-за рубежа или из Крыма. Для выращивания таких ягод, как правило, применяют большое количество удобрений, что вредно для организма человека.

"По внешнему признаку невозможно определить, какую ягоды мы покупаем, обычно самая красивая и крупная, – наоборот, самая накормленная и вредная. Так что на красивый вид нельзя вестись, скорее наоборот", – добавила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерину Кашух отметила, что при употреблении клубники необходимо помнить об умеренности. Оптимальная суточная доза составляет 200–250 граммов. По словам эксперта, превышение лимита может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, людям с наличием гастрита и язвенной болезни стоит с осторожностью употреблять эту ягоду. Однако клубника является полезной при соблюдении нормы, подчеркнула врач.

