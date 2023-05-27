Гастроэнтеролог назвала допустимую порцию клубники в день

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При употреблении клубники необходимо помнить об умеренности. Оптимальная суточная доза составляет 200–250 грамм, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

По ее словам, превышение лимита может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта.

"Кроме того, клубника – сильный аллерген, поэтому стоит очень аккуратно вводить ее в питание ребенка", – отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что людям с наличием гастрита и язвенной болезни также стоит с осторожностью употреблять эту ягоду. Однако клубника является полезной при соблюдении нормы. В ней присутствует большое количество клетчатки и пектинов, витаминов группы В, С, А, РР, железа и калия, указала она.

Кроме того, фтор и кальций, содержащиеся в клубнике, способствуют укреплению костей, а марганец оказывает благоприятное воздействие на обмен углеводов, резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что клубника может вызвать аллергию, отравление и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Семена ягоды также могут представлять опасность для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом, предупредила она.