08:30Общество
Диетолог назвала продукты, которые усиливают симптомы аллергии весной
Фото: depositphotos/Koldunov
Аллергикам необходимо убрать весной из рациона продукты, которые могут усилить симптомы поллиноза. Например, яблоки, арахис, абрикосы, сливы, рассказала Москве 24 врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Специалист напомнила, что весна и первая половина лета – пора цветения различных растений, пыльца которых является сильным аллергеном.
Один из таких продуктов – яблоки. Они имеют схожий белок с березой, ольхой, орешником, предупредила врач.
"Если вы наблюдаете, что весной у вас появились симптомы, например слезятся глаза, вы стали чаще чихать, кашлять, то лучше на какой-то период отказаться от этого фрукта или термически обрабатывать его. При запекании, приготовлении шарлотки или варки компота белок-аллерген разрушается", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".
К продуктам с перекрестной аллергией относятся и орехи (фундук, кешью, арахис), а также семена кунжута.
При этом без опасений весной можно употреблять груши, виноград, мандарины, апельсины, гранат, отметила врач.
Помимо фруктов и орехов, аллергикам стоит воздержаться от некоторых ферментированных продуктов.
"Аллергическая реакция сопровождается повышенной выработкой гистамина. Именно этот нейромедиатор является модулятором аллергии и воспаления, которое она вызывает", — объяснила специалист.
Гистамин и так вырабатывается в организме, поэтому стоит снизить или исключить из рациона ферментированную еду, которая содержит его в небольшом количестве, порекомендовала диетолог. Это квашеная капуста, бобовые, твердые сыры, а также продукты с содержанием какао, заключила эксперт.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин порекомендовал аллергикам в период цветения отказаться от сигарет и алкоголя, особенно от пива и красного вина, так как они содержат гистамины и сульфиты, усиливающие симптомы поллиноза. В свою очередь, курение провоцирует риниты и дерматиты.
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