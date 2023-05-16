Диетолог назвала продукты, которые усиливают симптомы аллергии весной

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Аллергикам необходимо убрать весной из рациона продукты, которые могут усилить симптомы поллиноза. Например, яблоки, арахис, абрикосы, сливы, рассказала Москве 24 врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Специалист напомнила, что весна и первая половина лета – пора цветения различных растений, пыльца которых является сильным аллергеном.





Марина Макиша врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Некоторые растения и продукты имеют в своем составе схожие белки. Поэтому если у вас весной начинают проявляться признаки поллиноза, особенно на березу, ольху или орешник, то определенные фрукты и ягоды могут вам быть противопоказаны. Потому что может возникнуть так называемая перекрестная аллергия.

Один из таких продуктов – яблоки. Они имеют схожий белок с березой, ольхой, орешником, предупредила врач.

"Если вы наблюдаете, что весной у вас появились симптомы, например слезятся глаза, вы стали чаще чихать, кашлять, то лучше на какой-то период отказаться от этого фрукта или термически обрабатывать его. При запекании, приготовлении шарлотки или варки компота белок-аллерген разрушается", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

К продуктам с перекрестной аллергией относятся и орехи (фундук, кешью, арахис), а также семена кунжута.





Марина Макиша врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если есть признаки поллиноза, то из рациона также стоит убрать черешню, вишню, малину, клубнику, киви. Косточковые фрукты – слива, абрикос – тоже являются перекрестным аллергеном.

При этом без опасений весной можно употреблять груши, виноград, мандарины, апельсины, гранат, отметила врач.

Помимо фруктов и орехов, аллергикам стоит воздержаться от некоторых ферментированных продуктов.

"Аллергическая реакция сопровождается повышенной выработкой гистамина. Именно этот нейромедиатор является модулятором аллергии и воспаления, которое она вызывает", — объяснила специалист.

Гистамин и так вырабатывается в организме, поэтому стоит снизить или исключить из рациона ферментированную еду, которая содержит его в небольшом количестве, порекомендовала диетолог. Это квашеная капуста, бобовые, твердые сыры, а также продукты с содержанием какао, заключила эксперт.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин порекомендовал аллергикам в период цветения отказаться от сигарет и алкоголя, особенно от пива и красного вина, так как они содержат гистамины и сульфиты, усиливающие симптомы поллиноза. В свою очередь, курение провоцирует риниты и дерматиты.