Врач рассказала, как избавиться от нитратов из ранних овощей и фруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ранних овощах и фруктах содержится большое количество нитратов. Врач-гастроэнтеролог Алена Михайлова рассказала, как избавиться от нитратов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Нитраты – соли азотной кислоты, необходимые растениям для роста. В том или ином количестве они присутствуют во всех овощах и фруктах и, соответственно, они попадают в организм человека с пищей", – отмечается в сообщении.

По мнению врача, малые количества нитратов не представляют вреда. Но при попадании солей в организм в больших дозах, часть нитратов при взаимодействии с микрофлорой кишечника образует вредные соединения, которые называются нитриты. Они накапливаются в организме и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В свою очередь, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называют предельную допустимую суточную норму нитратов – 3,7 миллиграмма на 1 килограмм массы тела. Таким образом, человеку весом 70 килограммов допустимой нормой считается 259 миллиграммов нитратов в день. Однако чем меньше их в овощах и фруктам, тем лучше для человека.

Чтобы снизить уровень нитратов, необходимо хранить овощи и фрукты в холодильнике, предварительно помыв их. Хранение в тепле повышает уровень нитратов. Кроме того, необходимо с плодов срезать кожуру, снимать верхние листья и место у плодоножки.



Также специалист порекомендовала перед употреблением плодов вымачивать их в воде в течение 20–30 минут, меняя воду.

Самым эффективным методом избавления от нитратов считается варка. С ее помощью удаляется порядка 30–50% вредных веществ, например, с картошки, моркови, свеклы. После варки воду с овощей необходимо смыть.

Оценить изначальный уровень нитратов можно при помощи нитратомеров. Эксперты российского института потребительских испытаний (ИПИ) исследовали российские и китайские приборы. Однако выводы оказались неутешительными.

"Результаты исследований показали, что погрешность измерений концентрации нитратов нитрат-тестером может достигать 1000%", – заявили эксперты.

На рынке появились приборы, с помощью которых можно снизить уровень нитратов в овощах и фруктах. Однако специалисты не стали оценивать точность и эффективность этих приборов. Специалисты советуют потребителям дождаться сезонных овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что более 50 экспертов государственной ветеринарной службы Москвы будут проверять продукцию растительного и животного происхождения на безопасность в ветеринарном отношении на ярмарках выходного дня.

По словам председателя столичного комитета ветеринарии Алексея Сауткина, очень важно, чтобы москвичи могли выбирать овощи, мясо, рыбу и прочие продукты на ярмарках, не переживая за свою безопасность и здоровье.



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