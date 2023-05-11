Стала известна доля качественных апельсиновых соков на рынке РФ

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Продукция 90% брендов апельсинового сока на рынке РФ соответствует всем необходимым стандартам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Отмечается, что в закупку вошли соки, которые продаются в девяти регионах страны. Их исследовали по 445 показателям, большинство из которых были направлены на выявление наличия пестицидов.

В итоге выяснилось, что в апельсиновых соках, представленных на рынке РФ, содержится большое количество витамина C, превышающее суточную норму взрослого человека. Кроме того, ни в какой продукции не были обнаружены подсластители, бензойная и сорбиновая кислоты.

По результатам исследования было установлено, что 30% марок апельсинового сока – "Добрый", "Любимый" и "Фруктовый сад", а также сок "Сады Придонья", "Я" и Swell – могут даже претендовать на российский знак качества: их стандарты опережают обязательные требования Роскачества. Не прошла проверку между тем только одна марка – Kral. Дело в том, что ее соки состоят из концентрата продуктов переработки апельсинового сырья.

Ранее стало известно, что Роскачество выявило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия", купленных в японских ресторанах, магазинах и службах доставки. Хуже всего дела обстоят в магазинах японской кухни "Суши Wok", Pizza Sushi Wok и службе доставки Yami Yami.

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