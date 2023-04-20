Роскачество обнаружило кишечную палочку в нескольких образцах кефира с жирностью 3,2%

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Роскачество инициировало проверку кефира с жирностью 3,2%, в двух образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

В исследовании указано, что в кефирах марки "Асеньевская ферма", которая производится в Калужской области, и "М-свежесть", производство которой находится в Подмосковье, были обнаружены бактерии из группы кишечной палочки. Оба товара организация покупала на площадке онлайн-магазина "Перекресток. Впрок".

"Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки, которые могли попасть в товар в результате нарушения санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта", – отмечается в сообщении.

Согласно результатам исследования кисломолочного продукта, доля фальсифицированной продукции в ретейле составила 3,85%. В кефире "Княгинино" (АО "Княгининское молоко", Нижегородская область), который был куплен в магазине "Ашан", удалось обнаружить фитостерины, что свидетельствует о добавлении в состав растительных жиров вместо молочных. Как отметили в организации, производители делают это для извлечения сверхприбыли.

"Таким образом, миф о массовой фальсификации кефира на российском рынке не подтвердился", – заявили в Роскачестве.

Исследования, которые Роскачество проводило в 2018 году, позволили выявить нарушения среди четырех марок кефира. В 11 марках продукта дрожжей оказалось меньше, чем требуется по законодательству. Среди марок с нарушениями оказались "Вкуснотеево", "Вологодское лето", "Искренне ваш", "Княгинино", "Кубанский молочник", "Му-у", "М-Свежесть", "Тульский", "Эковакино", "ЭкоНива" и Ozon fresh.

Низкое содержание молочнокислых бактерий было зафиксировано в марке кефира "Залесский фермер", добавили в организации.

В Роскачестве заявили, что производители кисломолочного продукта "Асеньевская ферма" и "Княгинино" предоставили планы корректирующих мероприятий со всеми необходимыми документами.

Эксперты выделили пять марок с продукцией высшего качества: "ВкусВилл" (Республика Марий Эл), "Городецкий" (Нижегородская область), "Особая коллекция" (Тамбовская область), "Станция молочная" (Белгородская область) и Globus Vita (Московская область).

Анализ, проведенный в 2023 году показал, что по сравнению с ранее проводимыми исследованиями качество продуктов относительно некоторых показателей улучшилось, эксперты не обнаружили добавление антибиотиков и крахмала.

Содержание белка во всех образцах оказалось в переделах нормы, производители не разбавляли кефир водой и использовали только качественное сырье, резюмировали в Роскачестве.

Ранее организация проверяла роллы "Филадельфия" и выявила многочисленные нарушения во всех изделиях. В 40% исследованных роллов нашли кишечную палочку, при этом в 100% проверенных роллов выявили превышения по количеству микроорганизмов.

