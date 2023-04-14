На ярмарках выходного дня в Москве будут работать 18 передвижных ветлабораторий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пятницу, 14 апреля, в столице открылись ярмарки выходного дня. Более 50 экспертов государственной ветеринарной службы Москвы будут проверять продукцию растительного и животного происхождения на безопасность в ветеринарном отношении. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам председателя столичного комитета ветеринарии Алексея Сауткина, очень важно, чтобы москвичи могли выбирать овощи, мясо, рыбу и прочие продукты на ярмарках, не переживая за свою безопасность и здоровье.

"Именно для этого в Москве продукция растительного и животного происхождения перед отправкой на ярмарочные прилавки проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Например, свежие овощи и фрукты проверяют на содержание нитратов, а дикорастущие ягоды и грибы – на радионуклиды", – сообщил Сауткин.

Он добавил, что для проведения необходимой проверки прямо на месте будут работать 18 передвижных лабораторий. В прошлом году на московских ярмарках специалисты проверили более 9,3 тысячи тонн продукции и провели свыше 518 тысяч лабораторных исследований.

По итогам экспертизы выдается заключение о том, что продукция безопасна и пригодна для употребления. Покупатель вправе потребовать этот документ у продавца перед покупкой.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что ярмарки выходного дня будут открыты с апреля по декабрь.

В пятницу, субботу и воскресенье посетители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Немерюк подчеркнул, что ярмарки разместят около станций метрополитена.

Ярмарки выходного дня начнут работать в столице с 14 апреля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!