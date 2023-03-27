Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ярмарки выходного дня откроются в Москве с 14 апреля. Уже стартовал прием заявок на участие, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Согласно информации, первые мероприятия будут проходить до 2 июля.

"В новом сезоне среди участников распределят 1 336 торговых мест по 67 адресам во всех округах столицы. Получить бесплатные торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица", – отметил глава департамента Алексей Немерюк.

По его словам, ярмарки будут открыты с апреля по декабрь. В пятницу, субботу и воскресенье посетители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Немерюк подчеркнул, что ярмарки разместят около станций метрополитена.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что количество пользователей, посетивших сайт "Сделано в Москве", на котором столичные бизнесмены презентуют свои товары и услуги, превысило миллион. Она отметила, что более пяти тысяч человек посещают эту интернет-площадку ежедневно.

Сайт начал работать в сентябре 2022 года. Платформа является частью программы поддержки предпринимателей, участниками которой стали больше 1,6 тысячи компаний.

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