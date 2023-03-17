Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта.

По словам мэра столицы, 27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры, а также московское его отделение. С этой даты начинается отсчет современной эпохи развития спорта в столице, кроме того, развитие массового народного спорта и великих побед.

"Можно, конечно, было бы поступить традиционно – направить открытки с поздравлениями, провести торжественное заседание, показательные выступления и праздничный концерт. Но мы решили поступить по-другому – сделать празднование юбилея центральным событием спортивного календаря и отмечать его в течение всего 2023 года", – отметил градоначальник в своем блоге.

В марте в Международном центре самбо состоится международный турнир "Кубок основоположникам самбо". А в Гостином дворе состоится Кубок Красной площади по баскетболу 3х3.

В апреле пройдет фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" в "ЦСКА Арене". Кроме того, планируется этап Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин "Кубок дружбы" и Московский фитнес-фестиваль "ФитЭкспо" (FitExpo).

В мае пройдет городской праздник "Спортивная Москва салютует Великой Победе". Желающие приглашаются на Весенний городской фестиваль ГТО, XI турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы", Международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open.

Мэр рассказал, что летний спортивный сезон начнется с 62-й Большой Московской регаты. В этом мероприятии примут участие спортсмены из разных стран. Также ожидаются разные международные соревнования – московский этап ралли "Шелковый путь", шахматный форум Moscow Open, "Пять колец Москвы" по велосипедному спорту, Открытый летний кубок по теннису Summer Moscow Open, фестиваль Rostec Drone Festival и другие фестивали по разным видам спорта.

Собянин рассказал, что в июне на Сокольнической линии Московского метрополитена будет курсировать тематический поезд с портретами великих спортсменов столицы.

По словам градоначальника, главным событием лета является День Московского спорта в "Лужниках" 1 июля. На мероприятии для желающих чемпионы проведут мастер-классы и марафоны по более чем 50 видам спорта. Кроме того, состоятся показательные выступления, паблик-токи, а также концерт с участием российских звезд.

В планах также проведение соревнования "Вселенная каратэ", турниры по брейкингу Russian Open Breaking Championships и спортивной борьбе "Кубок Алроса".

Завершится юбилей фестивалем на Воробьевых горах, который состоится в декабре. На сегодняшний день там возрождается Центр зимних видов спорта.

Собянин отметил, что в Новой Третьяковке на Крымском Валу в сентябре откроется художественная выставка, которая будет посвящена столетней истории спорта в искусстве. Также осенью пройдут забеги "Кросс нации", "Московский марафон", "Лисья гора", "Крылатский трейл".

Самым большим событием станет финал проекта "Мой спортивный район".

Крупным событием в сфере массового спорта станет финал проекта "Мой спортивный район". На главных аренах Москвы состоятся Суперкубок Единой лиги ВТБ на Кубок А. Я. Гомельского, Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля", Московский международный кубок по пляжному футболу.

Собянин добавил, что в 2023 году откроется Ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках" и Дворец спорта "Некрасовка", который расположен за МКАД.

"Приглашаю вас, друзья, принять участие в юбилейных мероприятиях. Это хорошая возможность не просто больше узнать об истории Московского спорта, но и вписать в него свою личную страничку", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в Ивановском районе Москвы планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Территорию под строительство объекта площадью более 16 тысяч квадратных метров выставят на торги. Здание возведут по адресу улица Чечулина, владения 9–11.



Собянин: строительство Дворца спорта "Некрасовка" завершится в 2023 году

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