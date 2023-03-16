ФОК с бассейном построят на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Ивановском районе Москвы планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Территорию под строительство объекта с площадью более 16 тысяч квадратных метров выставят на торги, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Здание возведут по адресу улица Чечулина, владения 9–11.

"Создание мест для занятий спортом – важная часть развития районов, и появление этого ФОКа станет подтверждением этой политики. Само здание будет не слишком большим, высотой от двух до четырех этажей", – пояснила Княжевская.

Объект возведут на участке площадью 0,48 гектара. Помимо самого здания, там построят гостевую парковку. Кроме того, свободную от застройки территорию планово благоустроят.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в Бутырском районе на северо-востоке Москвы возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и автопарковкой. Объект будет располагаться по адресу 78-й микрорайон, корпус 10, зона № 8.1, улица Милашенкова (земельный участок № 7б).

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