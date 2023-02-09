Завершена реконструкция здания стрелкового клуба на Андроньевской площади в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершена реконструкция здания стрелкового клуба на Андроньевской площади в Таганском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Работы в здании по адресу Андроньевская площадь, дом 10а, завершены, в настоящее время ведется подготовка к вводу объекта в эксплуатацию", – рассказал Бочкарев.

По словам заммэра, было обновлено трехэтажное здание, в котором разместят современные стрелковые галереи и оружейный магазин. Также планируется открыть кафе и обустроить подсобные помещения.

На втором и третьем этажах здания клуба разместились спортзалы, учебные классы, раздевалки и массажные кабинеты. Кроме того, сделали помещения хозяйственного и административного назначения. На минус первом этаже будут располагаться мастерские, складские и технические помещения.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что фасады здания облицевали кирпичом светлого цвета, а цоколи – темного. Остекление произвели с тонированным наружным слоем в алюминиевом профиле.

Ранее Бочкарев заявил, что возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в столичном районе Зябликово завершится в начале 2024 года. ФОК возводится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Площадь комплекса составит более 4 тысяч квадратных метров.



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