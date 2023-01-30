Культурно-досуговый объект построят в поселении Первомайском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Культурно-досуговый объект возведут в поселении Первомайском, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Многофункциональный комплекс с ФОК, объектами культурно-досуговой деятельности и общественного питания планируется построить по адресу поселок Птичное, улица Лесная, земельный участок 3 (ТАО)", – указали в ведомстве.

Участок занимает площадь в 0,2303 гектара. Согласно изменениям в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ), территорию могут выставить на торги с последующим строительством объекта площадью 2 300 квадратных метров. В настоящее время участок свободен от построек.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что почти 40% площади будущего здания отводится непосредственно для объектов культуры.

Накануне, 29 января, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО планируется создать до 13 тысяч новых рабочих мест и порядка 50 новых деловых и коммерческих объектов.

В ТиНАО создадут более 10 тыс рабочих мест

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