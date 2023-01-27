Строительные работы завершились в бывшем кинотеатре "Прага" в Москве

Фото: официальный сайт префектуры Северного административного округа

В Савеловском районе завершилось строительство многофункционального районного центра "Место встречи Прага" на месте бывшего советского кинотеатра, объект готовится к вводу в эксплуатацию, заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отмечается, что здание расположено по адресу улица Нижняя Масловка, дом 10. По словам Войстратенко, центр станет преемником одного из самых известных кинотеатров Москвы.

"Как и в других проектах "Место встречи", здесь полностью обновлен конструктив здания и произведена перепланировка, что позволило значительно расширить его функционал. По итогам комплексной проверки реконструированный объект получил заключение о соответствии проектной документации, и застройщик может подавать документы для ввода в эксплуатацию", – сказал он.

Войстратенко отметил, что после ввода здания в эксплуатацию застройщик сможет начать поиск арендаторов для монтажа оборудования и отделки внутренних помещений. На подземном этаже центра разместится супермаркет, на первом этаже оборудованы просторные вестибюли и атриум, а третий этаж рассчитан под культурно-просветительские и досуговые объекты. Кроме того, в теплое время года на крыше здания будет работать открытая терраса.

"Общая площадь здания после реконструкции составила около 9,5 тысячи квадратных метров. Кроме новых пространств, бывший кинотеатр получил современное техническое наполнение, в том числе системы видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях", – уточнил Войстратенко.

В здании установлены пять лифтов, в том числе один технологический. Его максимальная грузоподъемность составляет 2 тонны. Все помещения адаптированы под нужды людей с ограниченными возможностями, а территория вокруг центра благоустроена. Помимо этого, рядом с центром организована наземная автостоянка.

"Комитет совместно с подведомственным Центром экспертиз проводили инспекционные проверки на всех этапах строительства. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом", – сказал глава Мосгосстройнадзора.

Войстратенко напомнил, что в 2022 году комитет осуществил проверку многофункциональных районных центров "Бирюсинка", "Орбита", "Киргизия", "Байконур" и "Орион". Во всех зданиях были заменены все перекрытия и коммуникации, а также обновлены фасады. Кроме того, в некоторых кинотеатрах были достроены этажи для размещения современных кинозалов, фитнес-центров, общественных и торговых пространств.

Ранее сообщалось, что в рамках программы комплексного развития территорий в Зюзине реорганизуют неэффективно используемый участок вдоль улицы Азовской. В районе построят современное комфортабельное жилье, которое будет передано под заселение по программе реновации.



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