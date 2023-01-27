Загрутдинов: два жилых корпуса по реновации на улице Черное Озеро достроят в этом году

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Дом по программе реновации в столичном районе Косино-Ухтомском достроят в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В районе Косино-Ухтомском <...> в этом году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по установке шпунтового ограждения", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Дом, расположенный по адресу улица Черное Озеро, земельный участок 7, будет состоять из двух корпусов с общим подземным паркингом. Здания облицуют клинкерной плиткой серого цвета. Их отличительными особенностями будут колонны и витражное остекление на первом этаже, светлые вставки между окнами.

Проектом в корпусах суммарно предусмотрено 70 квартир: 32 двухкомнатных и 31 однокомнатная. Еще две квартиры обустроят для маломобильных граждан. Первые этажи останутся нежилыми: там смогут разместиться магазины, кафе и другой бизнес. В подъездах же предусмотрят колясочные, кладовые, места для почтовых ящиков, технические помещения.

Кроме того, здания оснастят лифтами грузоподъемностью до тонны, системами охраны входа и оповещения при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там высадят деревья, кустарники и цветы, обустроят детскую и спортивную площадки, зону отдыха, проложат пешеходные дорожки.

Ранее в интервью телеканалу Москва 24 Загрутдинов сообщил, что порядка 250 тысяч человек планируется расселить в рамках программы реновации к концу 2025 года. Сейчас, по его словам, в работе находятся около 400 новостроек суммарной площадью 7 миллионов квадратных метров.



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