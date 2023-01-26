Четверть миллиона человек расселят по программе реновации к концу 2025 года – Загрутдинов

Более 800 тыс "квадратов" жилья построено в рамках реновации в Москве в 2022 году

Четверть миллиона человек переселят по программе реновации к концу 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

Он подчеркнул, что программа является масштабной. Для того чтобы данный план получилось реализовать в срок, сформирован большой задел.

По словам Загрутдинова, в настоящее время в работе находится около 400 домов, общая площадь которых составляет 7 миллионов квадратных метров, из них 2,5 миллиона квадратных метров находится на стадии строительства, еще 4,5 миллиона – проектирования.

Загрутдинов подчеркнул, что только в 2022 году было отобрано 35 стартовых площадок в 10 округах столицы, на которых получится возвести 700 тысяч квадратных метров жилья. По его словам, в 2023 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

Руководитель департамента строительства столицы подчеркнул, что в реализации программы помогает работа префектур и департаментов. Также для этого активно используются новые механизмы. В их числе – закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Он уточнил, что в настоящее время уже принято решение по семи КРТ в рамках реновации.

"В активной фазе реализации находятся, к примеру, в районе Зюзино, в рамках КРТ мы уже перешли к освобождению территории. Данная площадка нам позволит построить порядка 140 тысяч квадратных метров жилья", – отметил он.

Большие комплексные территории позволяют выдерживать напряженный график строительства домов и их передачи под переселение, заключил он.

Ранее стало известно, что более 14 тысяч семей оформили права на квартиры по программе реновации в 2022 году.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов рассказал, что в прошлом году в столице оформили 74 новых жилых дома по программе реновации, при этом пятую часть от этого объема поставили на учет в декабре. Общая площадь новостроек составляет почти 1,6 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково построят дом по программе реновации на 815 квартир. Первый корпус будет состоять из трех секций, второй – из шести. В составе дома также планируется возвести культурно-досуговый центр.

Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!