Более 14 тысяч семей оформили права на квартиры по программе реновации в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2022 году права собственности на новые квартиры в Росреестре зарегистрировали 21 739 участников программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это 14,2 тысячи семей.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов рассказал, что в прошлом году в столице оформили 74 новых жилых дома по программе реновации, при этом пятую часть от этого объема поставили на учет в декабре. Общая площадь новостроек составляет почти 1,6 миллиона квадратных метров.

Майданов напомнил, что с сентября прошлого года кадастровый учет домов и регистрация права собственности в них проводится по единой процедуре в течение трех дней, чтобы переезд москвичей проходил в максимально короткие сроки.

Больше всего москвичей, оформивших права на новые квартиры, проживают в ВАО – 3 125 человек, чуть меньше в ЮВАО и ТиНАО – 3 066 и 3 011 человек соответственно. В ЮАО проживают 2 122 человека, а в САО – 1 841. При этом в одной квартире могут быть зарегистрированы права как одного, так и нескольких собственников.

С департаментом городского имущества жители столицы в 2022 году заключили 16,3 тысячи договоров на новое жилье. Из них 14,2 тысячи семей зарегистрировали права собственности в Росреестре, еще 2,1 тысячи семей проживают в новых квартирах по договорам социального найма.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что квартиры участникам программы выдают в том же районе, где находится расселяемый дом. Исключением стали Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково построят дом по программе реновации на 815 квартир. Первый корпус будет состоять из трех секций, а второй – из шести. В составе дома также планируется возвести культурно-досуговый центр.



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