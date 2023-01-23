Дом на 815 квартир построят по программе реновации в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом из двух корпусов построят по программе реновации на улице Пивченкова в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что первый корпус будет состоять из трех секций, а второй – из шести. Всего будет предусмотрено 815 квартир, большинство из которых – 462 – двухкомнатные. Жильцы получат квартиры уже с готовой отделкой и бытовыми приборами, в том числе плитами и сантехникой. Часть жилья адаптируют для маломобильных граждан.

По словам главы Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в составе дома также планируется возвести культурно-досуговый центр. В нем предусмотрят все необходимое для творческого развития детей, в том числе специализированные кабинеты. Дети смогу посещать там секции раннего развития, хореографии и другие.

Кроме того, проектом предусмотрена установка вокруг дома шумозащитных экранов. Прилегающую территорию планируется озеленить, оборудовать там места отдыха, детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в Измайлове передали под заселение третью новостройку по программе реновации. Здание, рассчитанное на 1,8 тысячи жителей, расположено на Сиреневом бульваре. Его возведение ознаменовало досрочное завершение первого этапа программы реновации в районе.



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