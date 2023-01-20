Дом по программе реновации построят в 2024 году в Можайском районе столицы – Загрутдинов

Фото: пресс-служба Депстроя

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в 2024 году в Можайском районе столицы, сообщает пресс-служба Депстроя.

Новостройка будет возведена по адресу улица Толбухина, владение 2/4.

"В настоящее время идет возведение надземной части здания и монтаж фасадов", – сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в Можайском районе будет возведен двухсекционный жилой дом с подземной парковкой. Фасады новостройки облицуют навесными трехслойными стеновыми панелями кофейного цвета, которые дополнят кирпичом. На них установят короба для кондиционеров, а также застеклят лоджии.

В новостройке планируется сделать 268 квартир, из которых однокомнатных – 150, двухкомнатных – 84 и трехкомнатных – 34. Также 7 квартир сделают для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров, установлена специальная сантехника. Во всех квартирах специально выполнят улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

На первом этаже жилого дома обустроят помещения, в которых могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, а также кружки и секции для детей.

В вестибюле создадут колясочную зону и комнату консьержа, кладовую и зону для почтовых ящиков. Кроме того, в доме будут установлены лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации.

В новостройке установят системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализациии, видеонаблюдения.

На придомовой территории установят детскую и спортивную площадки, проведут благоустройство, разобьют газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что третью новостройку передали под заселение в районе Измайлово в рамках программы реновации. Здание расположено на Сиреневом бульваре, 4/1. Благодаря этому в Измайлове досрочно завершается первый этап программы, рассчитанный до конца 2024 года.

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