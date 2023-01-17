Загрутдинов: новостройку по реновации введут в районе Северное Измайлово

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

В районе Северное Измайлово введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента строительства города Москвы.

Руководитель департамента Рафик Загрутдинов уточнил, что новостройка будет введена в 2023 году по адресу улица Константина Федина, владение 5. Строительство осуществляется на месте пятиэтажки, расселенной в 2018 году. Этот дом стал первым в столице, жителей которого переселили по программе реновации.

Здание нового дома с подземной автостоянкой будет состоять из шести секций. Архитектурный облик фасадов формируется вентилируемой фасадной системой. Фасады с плиткой красного и серого цветов будут чередоваться, чтобы придать зданию контраст и динамичность.

Новостройка рассчитана на 377 квартир, среди которых 72 – однокомнатные, 246 – двухкомнатных и 59 – трехкомнатных. Отделка квартир будет соответствовать стандартам реновации, ранее утвержденным правительством столицы.

Первые этажи здания будут нежилыми, в них разместятся вестибюль, лифтовой холл, колясочная и помещения для хранения. Также в свободных помещениях смогут открыться офисы, магазины, салоны красоты, кружки для детей.

Жилой дом будет оборудован системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и эвакуации при пожаре.

На территории новостройки оборудуют детскую площадку, зону для отдыха взрослых, также там высадят цветники, кустарники и деревья.

Ранее стало известно, что первую новостройку для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Донском. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы. Новый дом находится по адресу Малая Тульская улица, владение 55/1. Всего в нем расположено 184 квартиры.

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