Загрутдинов: первая новостройка по реновации введена в районе Донском

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

В Москве первую новостройку для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Донском. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

Новый дом находится по адресу Малая Тульская улица, владение 55/1. Всего в нем расположено 184 квартиры с готовой отделкой, среди них – 31 однокомнатная, 130 двухкомнатных и 23 трехкомнатных.

Руководитель департамента Рафик Загрутдинов отметил, что здание было возведено по индивидуальному проекту.

При его внешней отделке использована система вентилируемого фасада, а также металлические панели цвета "шампань". Кроме того, на фасад жилого дома был нанесен индивидуальный рисунок. Входные группы оформили витражным остеклением.

Отмечается, что первые этажи дома нежилые. В них будут размещены объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения для обслуживания жилых домов.

В вестибюле жилой части новостройки располагаются колясочная, комната консьержа, кладовая и зона размещения почтовых ящиков.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе установлены детская и спортивная площадки.

Ранее в Бабушкинском районе Москвы завершилось строительство дома на 540 квартир. В корпусах расположились 166 однокомнатных, 238 двухкомнатных, 132 трехкомнатные и 4 четырехкомнатные квартиры.

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