Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилось строительство дома на 540 квартир в Бабушкинском районе столицы по программе реновации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройка из двух корпусов с общей подземной парковкой находится по адресу Осташковская улица, владение 9/2.

"На объекте завершены все работы по строительству и благоустройству территории, и по итогам проверки застройщику выдано заключение о его соответствии проектной документации", – сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

Глава ведомства отметил, что в корпусах расположены 166 однокомнатных, 238 двухкомнатных, 132 трехкомнатные и четыре четырехкомнатные квартиры. Жилая площадь составляет более 31,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже новостройки откроются предприятия коммерческой инфраструктуры, а в жилой части дома обустроили колясочные и помещения для консьержей.

Во всех помещениях дома сделали отделку, остеклили лоджии, установили корзины для кондиционеров, сантехнику, электрические плиты.

На дворовой территории обустроили детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха. Специалисты высадили деревья и организовали парковку для гостей.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что около 35 тысяч семей Москвы получили новые квартиры с момента запуска программы реновации в период с 2018 по 2022 год. Ефимов отметил, что семьи столицы получили жилье в 218 новостройках во всех округах Москвы.

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