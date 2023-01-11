Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 35 тысяч семей Москвы получили новые квартиры с момента запуска программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В период с 2018 по 2022 год город заключил с участниками программы реновации около 35 тысяч договоров на новые квартиры. Семьи столицы получили жилье в 218 новостройках во всех округах Москвы", – рассказал Ефимов.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что темп реализации программы реновации постоянно растет. По его словам, в 2022 году департамент городского имущества заключил 16,3 тысячи договоров, что в два раза больше, чем в 2021 году. В тот год было подписано 8,2 тысячи договоров. В 2020 году новые квартиры получили 3,3 тысячи семей, добавил Гаман.

По программе реновации москвичам предлагают квартиры в новых домах с улучшенной отделкой. Кроме этого, квартира оснащена сантехникой, светильниками и кухонной плитой. На первых этажах новостроек располагаются магазины, аптеки, предприятия сферы обслуживания.

Программа реновации утверждена Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. В новые квартиры переедут более миллиона жителей.

Ранее сообщалось, что более 17 тысяч семей столицы переехали в новые квартиры по программе реновации в 2022 году. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в лидерах по количеству определившихся с выбором квартир Юго-Восточный административный округ, где новоселье отпраздновали 4,2 тысячи семей.

Заммэра отметил, что всего в Москве 13,7 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью при переезде.

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