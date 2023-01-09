Почти 168 тысяч квадратных метров жилья построят в столичном Москворечье-Сабурове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 168 тысяч квадратных метров жилья построят в столичном районе Москворечье-Сабурово, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, жилье появится по адресу улица Москворечье, владение 12. Оно будет располагаться на месте неэффективно используемой территории.

"Для участников программы реновации вдоль улицы Москворечье на месте старых складов, офисов и автосервисов появится новый современный квартал с домами, коммерческими объектами и социальной инфраструктурой", – сказал министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Министр отметил, что общая площадь застройки составит 178 тысяч квадратных метров, из которых 168 тысяч – жилая зона, 10 тысяч – социальные и коммерческие объекты.

"Планируется возвести школу для 300 учеников и садик для 150 детей. Также на участке появятся магазины, кафе и отделения банков", – уточнил Гаман.

На данный момент в Москворечье-Сабурове в программу реновации включено 11 домов, в которых проживают более 1,5 тысячи москвичей. Уже примерно 400 жителей получили недвижимость в переданной под заселение новостройке по адресу улица Борисовские Пруды, дом 7, корпус 2. Кроме этого, полностью расселены пять домов, один из которых демонтировали, остальные реконструируют.

Ранее сообщалось, что первый жилой дом, построенный в столичном районе Выхино-Жулебино по программе реновации, планируют передать под заселение в начале 2023 года. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в ближайшие месяцы новостройка примет около 2 тысяч жильцов.

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