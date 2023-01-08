Первый дом по реновации в Выхине-Жулебине передадут под заселение в начале года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый жилой дом, построенный в столичном районе Выхино-Жулебино по программе реновации, планируют передать под заселение в начале 2023 года, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новостройка, введенная в эксплуатацию в ноябре 2022 года, находится по адресу: улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпуса 1, 2, 3 и 4. Левкин пояснил, что введение в эксплуатацию является процедурой, завершающей строительство объекта.

"При этом здание проверяется на соответствие проекту, нормам и техническим условиям. После этого начинается процесс подготовки новостройки к передаче под заселение. Как правило, это занимает несколько месяцев", – отметил он.

По словам Левкина, в ближайшие месяцы новостройка примет около 2 тысяч жильцов.

Ранее сообщалось, что новостройку на 134 квартиры по программе реновации в Головинском районе столицы введут в эксплуатацию к концу 2023 года. Жилой дом будет располагаться по адресу Кронштадтский бульвар, владение 27.

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