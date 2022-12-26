Семь домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в САО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Северном административном округе столицы с начала года ввели семь домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства.

Как отметил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, САО в 2022 году стал одним из лидеров по количеству построенных с начала года домов по программе реновации.

"Они расположены в районах Бескудниковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино, Коптево", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Отмечается, что все квартиры имеют улучшенную отделку, соответствующую стандартам реновации. На первых этажах домов размещены вестибюли, помещения для хранения колясок и велосипедов, кладовые для уборочного инвентаря, технические помещения и другое. Также на первых этажах смогут открыться коммерческие объекты.

Загрутдинов уточнил, что на сегодняшний день в САО для расселения по программе реновации строят и проектируют 34 дома. В стадии строительства находятся 24 здания, в проектировании – еще 10 объектов.

Всего в данном округе новые квартиры по программе реновации получат жители 514 домов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что около 30 тысяч человек получат квартиры в домах по программе реновации, введенных в эксплуатацию в 2022 году.

По его словам, с начала 2022 года в 11 округах столицы по программе реновации ввели в эксплуатацию 51 новостройку общей жилой площадью свыше 800 тысяч квадратных метров.

До этого сообщалось, что около 1,8 тысячи семей воспользовались возможностью докупить квадратные метры по программе реновации.



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