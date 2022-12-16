Около 30 тыс москвичей получат квартиры по программе реновации в домах 2022 года постройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 30 тысяч человек получат квартиры в домах по программе реновации, введенных в эксплуатацию в 2022 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации набрала хороший темп. Так, с начала 2022 года в 11 округах столицы по программе реновации была введена в эксплуатацию 51 новостройка общей жилой площадью свыше 800 тысяч квадратных метров", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что под заселение уже передали 31 дом.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что больше всего домов введено в эксплуатацию в САО и ЮЗАО.

"По семь домов было введено в САО и ЮЗАО, шесть новостроек – в ЮВАО и ЮАО и в ВАО – пять новых домов", – уточнил он.

Левкин добавил, что ввод дома в эксплуатацию – финальная процедура, завершающая строительство объекта. Здание проверяется на соответствие проекту, стандартам и техусловиям, затем дом готовится к передаче под заселение.

С начала реализации программы реновации начали расселение более 98 тысяч жителей столицы. В эксплуатацию ввели 227 новостроек, 206 из них были переданы под заселение.

Ранее сообщалось, что около 1,8 тысячи семей воспользовались возможностью докупить квадратные метры по программе реновации.

Непосредственно в момент заключения сделки квадратные метры докупили 1,2 тысячи участников программы реновации. Еще 499 человек приобрели дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности.

Для участников программы реновации действует скидка 10%.



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