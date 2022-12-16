13:00Город
Около 30 тыс москвичей получат квартиры по программе реновации в домах 2022 года постройки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Около 30 тысяч человек получат квартиры в домах по программе реновации, введенных в эксплуатацию в 2022 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Программа реновации набрала хороший темп. Так, с начала 2022 года в 11 округах столицы по программе реновации была введена в эксплуатацию 51 новостройка общей жилой площадью свыше 800 тысяч квадратных метров", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что под заселение уже передали 31 дом.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что больше всего домов введено в эксплуатацию в САО и ЮЗАО.
"По семь домов было введено в САО и ЮЗАО, шесть новостроек – в ЮВАО и ЮАО и в ВАО – пять новых домов", – уточнил он.
Левкин добавил, что ввод дома в эксплуатацию – финальная процедура, завершающая строительство объекта. Здание проверяется на соответствие проекту, стандартам и техусловиям, затем дом готовится к передаче под заселение.
С начала реализации программы реновации начали расселение более 98 тысяч жителей столицы. В эксплуатацию ввели 227 новостроек, 206 из них были переданы под заселение.
Ранее сообщалось, что около 1,8 тысячи семей воспользовались возможностью докупить квадратные метры по программе реновации.
Непосредственно в момент заключения сделки квадратные метры докупили 1,2 тысячи участников программы реновации. Еще 499 человек приобрели дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности.
Для участников программы реновации действует скидка 10%.
Собянин включил еще шесть стартовых площадок в программу реновации
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