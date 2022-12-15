1,8 тыс участников столичной программы реновации докупили жилье по льготным ценам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 1,8 тысячи семей воспользовались возможностью докупить квадратные метры по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что жители домов, вошедших в программу, могут с доплатой взять квартиру большей площади, с большим количеством комнат либо купить еще одну после оформления в собственность равнозначного жилья. При этом общая суммарная площадь приобретаемых квартир не должна превышать 100 квадратных метров.

Непосредственно в момент заключения сделки квадратные метры докупили 1,2 тысячи участников программы реновации. Еще 499 человек приобрели дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности. Для участников программы реновации действует 10-процентная скидка.

Чтобы улучшить жилищные условия, можно использовать в том числе кредитные средства, материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты.

Ранее сообщалось, что по программе реновации сдали в эксплуатацию дом в Басманном районе. Здание расположено по адресу улица Бакунинская, дом 60/2. В указанном доме располагаются 126 квартир с отделкой, которая выполнена в соответствии со стандартами.



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