Дом по программе реновации сдали в эксплуатацию в Басманном районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Басманном районе столицы ввели в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, здание расположено по адресу улица Бакунинская, дом 60/2.

"Монолитный дом с расширенной стилобатной частью, где смогут разместиться магазины и другие объекты инфраструктуры, построен по индивидуальному проекту. Он полностью соответствует современным стандартам комфортного жилья", – уточнил Войстратенко.

В доме расположены 136 квартир с отделкой, выполненной согласно стандартам реновации. На первых этажах запроектированы нежилые помещения, где, помимо колясочной и рабочего места консьержа, расположатся объекты коммерческой инфраструктуры.

Войстратенко отметил, что все работы, включая благоустройство территории возле дома, завершены.

По его словам, специалисты Мосгосстройнадзора и подведомственного Центра экспертиз провели все необходимые проверки объекта.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года в столице подобрали 35 стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации. Общая площадь подобранных за этот год участков позволит построить еще около 708 тысяч квадратных метров жилья.

До этого руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что работы в рамках программы реновации закончились в районах Молжаниновском и Северном, а также в поселениях Мосрентген и Сосенском.

Он заявил, что в целом первый этап программы в столице выполнен на 40%.



Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!