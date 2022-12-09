Заселение пятого дома по программе реновации начинается в Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Коньково начинается заселение пятого дома, построенного по программе реновации, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что новостройка расположена по адресу улица Введенского, дом 13в. В новый дом переедут жители соседней пятиэтажки.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что предложения о получении равнозначных квартир получили 80 семей.

"С 9 декабря жители пятиэтажки на улице Введенского могут приступить к осмотру предложенных городом квартир. На первом этаже новостройки для москвичей работает центр информирования по расселению, сотрудники которого могут проконсультировать по вопросам переезда и помочь с оформлением документов", – приводятся слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что дом на 156 квартир построили по индивидуальному проекту. На первом этаже могут разместиться коммерческие объекты социально-бытового назначения.

Прилегающую к дому территорию благоустроили и озеленили. Там обустроили площадки для детей и занятий спортом.

По словам Левкина, в Конькове новые квартиры по программе реновации уже получили около 2,3 тысячи жителей. Там расселили восемь старых домов, три из которых снесли.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года в столице подобрали 35 стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации. Общая площадь подобранных за этот год участков позволит построить еще около 708 тысяч квадратных метров жилья.

До этого Левкин рассказал, что работы в рамках программы реновации закончились в районах Молжаниновском и Северном, а также в поселениях Мосрентген и Сосенском. Он заявил, что в целом первый этап программы в столице выполнен на 40%.



Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!